Вестник Кавказа

Сирию оставили без интернета

Сирию оставили без интернета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью Сирия фактически осталась без интернета – всемирная сеть в стране отключилась по невыясненным пока причинам, как следствие, перестали работать многие телекоммуникации, уточнили в международной служба мониторинга интернета.

Минувшей ночью на всей территории Сирии было зафиксировано масштабное отключение интернета, сообщила в соцсети X международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

"Данные сети в реальном времени свидетельствуют об общенациональном отключении интернета по всей Сирии, что подтверждает сообщения о сбоях в работе телекоммуникаций, коснувшихся нескольких городов"

- NetBlocks

Причины отключения не указываются – сейчас специалисты устанавливают почему произошел масштабный сбой выхода из строя оптико-волоконной линии, по которой идет обмен цифровыми данными, говорится в сообщении.

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