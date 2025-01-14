Вестник Кавказа

Аббас Аракчи прилетит в Ереван

Аббас Аракчи прилетит в Ереван
© Фото: сайт агентства Mehr
Ереван может принять главу МИД Ирана Аббаса Аракчи в скором времени. Об этом сообщил Арарат Мирзоян.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Ереван в скором времени, заявил его армянский коллега Арарат Мирзоян в ходе выступления в парламенте.

"В феврале этого года у меня была возможность встретиться с министром Арагчи в Женеве. В ближайшем будущем ожидаются дальнейшие контакты. Мы ожидаем, что министр Арагчи в ближайшем будущем посетит Ереван"

- Арарат Мирзоян

Ранее в феврале стало известно о том, что Армения и Иран начали готовить всеобъемлющий стратегический документ. Он позволит создать условия для полноформатного взаимодействия двух стран.

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