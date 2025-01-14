Аббас Аракчи прилетит в Ереван

Ереван может принять главу МИД Ирана Аббаса Аракчи в скором времени. Об этом сообщил Арарат Мирзоян.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Ереван в скором времени, заявил его армянский коллега Арарат Мирзоян в ходе выступления в парламенте.
"В феврале этого года у меня была возможность встретиться с министром Арагчи в Женеве. В ближайшем будущем ожидаются дальнейшие контакты. Мы ожидаем, что министр Арагчи в ближайшем будущем посетит Ереван"
- Арарат Мирзоян
Ранее в феврале стало известно о том, что Армения и Иран начали готовить всеобъемлющий стратегический документ. Он позволит создать условия для полноформатного взаимодействия двух стран.