Пашинян: Армения не будет участвовать в действиях против Ирана

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не будет принимать участие в действиях против Ирана. Так Пашинян ответил на вопрос иранских журналистов о роли Армении в случае возможной угрозы со стороны западных стран.
"Нужно уточнить, что подразумевается под угрозой, но мы заявляли, что Республика Армения не будет участвовать ни в каких действиях против Исламской Республики Иран. Наши естественные интересы являются тем самым фактором, который делает нас взаимно восприимчивыми к государственным интересам друг друга"
– Никол Пашинян
По словам армянского главы, Ереван уважает безопасность Ирана, а подписанный с США документ о стратегическом партнерстве не станет вызовом для Тегерана. Пашинян также подчеркнул важность региональных интересов Еревана в контексте внешнеполитического курса.
"Во всех своих отношениях мы пытаемся учитывать наши региональные интересы и будем продолжать руководствоваться этим подходом"
– Никол Пашинян