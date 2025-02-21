Вестник Кавказа

Пашинян: Армения не будет участвовать в действиях против Ирана

Пашинян: Армения не будет участвовать в действиях против Ирана
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер Армении Пашинян, выступая перед иранскими журналистами, заверил, что соглашение с США не станет проблемой для Тегерана. Также политик отметил, что Ереван будет дистанцироваться от любых возможных выпадов против Ирана со стороны Запада.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не будет принимать участие в действиях против Ирана. Так Пашинян ответил на вопрос иранских журналистов о роли Армении в случае возможной угрозы со стороны западных стран. 

"Нужно уточнить, что подразумевается под угрозой, но мы заявляли, что Республика Армения не будет участвовать ни в каких действиях против Исламской Республики Иран. Наши естественные интересы являются тем самым фактором, который делает нас взаимно восприимчивыми к государственным интересам друг друга"

– Никол Пашинян 

По словам армянского главы, Ереван уважает безопасность Ирана, а подписанный с США документ о стратегическом партнерстве не станет вызовом для Тегерана. Пашинян также подчеркнул важность региональных интересов Еревана в контексте внешнеполитического курса. 

"Во всех своих отношениях мы пытаемся учитывать наши региональные интересы и будем продолжать руководствоваться этим подходом"

– Никол Пашинян

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