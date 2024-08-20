Вестник Кавказа

Большая автопарковка появится в Казбеги в Грузии

Поселок Степанцминда
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
К югу от Степанцминды в Грузии могут создать автопарковку на 1,5 тыс мест. Это должно положительно повлиять на туризм и транспортную доступность.

В Казбеги, на границе России и Грузии, хотят построить парковку для автомобилей на 1,5 тыс мест, рассказали в компании Global Parking.

Она уже направила проект в Департамент по надзору за окружающей средой Грузии. Если ведомство его одобрит, то парковку разместят на участке площадью 136,5 тыс кв м к югу от Степанцминды. Компания также провела исследование, которое показало, что выбранное место не подвержено селям и оползням.

Сообщается, что новая парковка будет способствовать развитию туристической отрасли, транспортной инфраструктуры в регионе и поддержке малого бизнеса.

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