Большая автопарковка появится в Казбеги в Грузии

К югу от Степанцминды в Грузии могут создать автопарковку на 1,5 тыс мест. Это должно положительно повлиять на туризм и транспортную доступность.

В Казбеги, на границе России и Грузии, хотят построить парковку для автомобилей на 1,5 тыс мест, рассказали в компании Global Parking.

Она уже направила проект в Департамент по надзору за окружающей средой Грузии. Если ведомство его одобрит, то парковку разместят на участке площадью 136,5 тыс кв м к югу от Степанцминды. Компания также провела исследование, которое показало, что выбранное место не подвержено селям и оползням.

Сообщается, что новая парковка будет способствовать развитию туристической отрасли, транспортной инфраструктуры в регионе и поддержке малого бизнеса.