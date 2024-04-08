Собор Светицховели восстановят после последствий дождя

Специалисты немедленно приступят к устранению причин просачивания вода в храм Светицховели во Мцхета. Их главная задача – сохранить древние фрески.

В скором времени специалисты приступят к восстановительным работам в соборе Светицховели во Мцехта, рассказал председатель парламентского комитета по культуре Грузии Георгий Габуния.

Ранее собор пострадал из-за обильных дождей: повреждения получила крыша, через которую вода попала внутрь здания. Георгий Габуния передал, что специалисты немедленно приступят к долгосрочным консервационным, исследовательским и проектным работам.

"Важно, чтобы фрески, находящиеся в настоящее время в соборе, не подвергались риску повреждения или какой-либо другой опасности. Причины просачивания воды будут немедленно устранены"

- Георгий Габуния

Напомним, что собор Светицховели читается самым большим историческим церковным сооружением в Грузии. Текущее здание было построено еще в XI веке.