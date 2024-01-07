Дождь повредил древний храм в Грузии

Знаменитый храм Светицховели во Мцхета получил небольшие повреждения от сильных осадков: из-за ливней немного протекла крыша, и вода попала внутрь здания.
Одна из самых известных достопримечательностей Грузии, храм Светицховели во Мцхета, пострадал от мощных дождей, рассказали в Агентстве по охране культурного наследия страны.
В ведомстве уточнили, что крыша здания дала течь.
"Хотим проинформировать общественность, что в результате обильных осадков в южной части Светицховели произошла небольшая инфильтрация воды"
– агентство
В храм уже приехали специалисты, которым предстоит оценить ущерб и придумать, как устранить повреждения.
В ведомстве добавили, что пока ни самому храму, ни его фрескам серьезно ничего не угрожает.
Напомним, что храм возвели в XI веке там, где раньше стояла первая христианская церковь Грузии – она была в свою очередь построена в IV веке.