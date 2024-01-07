Вестник Кавказа

Дождь повредил древний храм в Грузии

Храм Светицховели
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Знаменитый храм Светицховели во Мцхета получил небольшие повреждения от сильных осадков: из-за ливней немного протекла крыша, и вода попала внутрь здания.

Одна из самых известных достопримечательностей Грузии, храм Светицховели во Мцхета, пострадал от мощных дождей, рассказали в Агентстве по охране культурного наследия страны.

В ведомстве уточнили, что крыша здания дала течь.

"Хотим проинформировать общественность, что в результате обильных осадков в южной части Светицховели произошла небольшая инфильтрация воды"

– агентство

В храм уже приехали специалисты, которым предстоит оценить ущерб и придумать, как устранить повреждения.

В ведомстве добавили, что пока ни самому храму, ни его фрескам серьезно ничего не угрожает.

Напомним, что храм возвели в XI веке там, где раньше стояла первая христианская церковь Грузии – она была в свою очередь построена в IV веке.

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