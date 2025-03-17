Пожар в Невинномысске вспыхнул из-за ссоры семейной пары

В одном из домов Невинномысска вспыхнуло возгорание. Причиной пожара могла стать ссора между мужем и женой.
МЧС Ставропольского края сообщил о пожаре, который вспыхнул в одной из квартир города Невинномысска.
В ведомстве заявили, что огонь распространился во время семейного скандала с участием мужа и жены. Спасатели эвакуировали из здания девятерых.
В министерстве отметили, что возгорание было уничтожено, его площадь составила 10 кв м. В ликвидации огня участвовали 17 пожарных и 5 единиц техники.
Стоит добавить, что еще одной возможной причиной пожара в квартире в Невинномысске мог стать поджог.