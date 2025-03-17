Вестник Кавказа

Пожар в Невинномысске вспыхнул из-за ссоры семейной пары

Пожар в Невинномысске вспыхнул из-за ссоры семейной пары
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В одном из домов Невинномысска вспыхнуло возгорание. Причиной пожара могла стать ссора между мужем и женой.

МЧС Ставропольского края сообщил о пожаре, который вспыхнул в одной из квартир города Невинномысска.

В ведомстве заявили, что огонь распространился во время семейного скандала с участием мужа и жены. Спасатели эвакуировали из здания девятерых.

В министерстве отметили, что возгорание было уничтожено, его площадь составила 10 кв м. В ликвидации огня участвовали 17 пожарных и 5 единиц техники.

Стоит добавить, что еще одной возможной причиной пожара в квартире в Невинномысске мог стать поджог.

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