Вестник Кавказа

Пожар погубил жительницу Евпатории

Пожар погубил жительницу Евпатории
Смертью женщины окончился пожар, который произошел сегодня ночью в Евпатории. Специалисты уже установили предварительную причину возгорания.

Огненная трагедия случилась рано утром сегодня в Евпатории, подробности рассказали в МЧС Крыма.

О пожаре в экстренные службы сообщили прохожие: они заметили дым, который валил из окна квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома.

Пожарные быстро приехали на место чрезвычайных событий и потушили возгорание, которое к этому моменту успело разойтись на площади 5 кв м.

"К сожалению, на пожаре обнаружена погибшая женщина"

– МЧС

Специалисты установили предварительную причину возгорания: оно могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем во время курения. В общей сложности по этой причине, в том числе и из-за сигарет, в Крыму с начала 2025 года вспыхнули 280 пожаров.

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