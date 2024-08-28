Вестник Кавказа

В Евпатории снесут Дворец пионеров

В Евпатории снесут Дворец пионеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дворец пионеров демонтируют в Евпатории в течение трех месяцев. На месте здания возведут жилые дома.

В Евпатории начались работы по сносу местного Дворца пионеров, процесс очистки территории от строения займет около трех месяцев, поведал руководитель городской администрации Александр Юрьев. 

Сообщается, что рабочими будут предприняты необходимые меры, которые призваны оградить жителей окрестных домов от неудобств. Так, снос будет осуществляться лишь в будние дни, с 9:00 до 18:00. Рабочие также будут мыть технику, чтобы поддерживать чистоту окрестных дворов и улиц. 

Планируется, что на месте снесенного объекта возведут жилые дома, а также детский центр.

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