Вестник Кавказа

Евпатория осталась без воды из-за аварии

Евпатория осталась без воды из-за аварии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Евпатории в Крыму авария привела к проблемам с водоснабжением. Устранить неполадки планируется к вечеру среды.

Сегодня у части жителей Евпатории отключена вода, коммунальщики уже работают над восстановлением водоснабжения.

"В районе села Прибрежное (Аграрный техникум) произошло повреждение на магистральном водоводе, подающем питьевую воду на Евпаторию. На месте повреждения работает аварийная бригада - шесть человек, задействовано семь единиц техники"

– госпредприятия "Вода Крыма"

Завершить работы планируется к 20.00.

На фоне аварии водоснабжение ограничено, у жителей верхних этажей многоэтажек вода отсутствует.

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