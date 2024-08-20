Подача воды в Нальчике восстановлена

Авария, оставившая часть Нальчика без воды на два дня, устранена. Сегодня водоснабжение населения возобновится.
Коммунальщики в Нальчике к утру среды сумели восстановить водоснабжение, которое было нарушено более суток назад из-за аварии.
"Все мероприятия, направленные на восстановление целостности водоводной трубы диаметром 800 мм по улице Атажукина завершены в 03:30 мск. Подача воды восстановлена. Работы продолжались двое суток с привлечением специализированной тяжелой техники"
– МУП "Нальчикский Водоканал"
После устранения проблемы началось заполнение сети водой, поначалу вода будет поступать под низким давлением, чтобы не происходило гидроударов.
Прокурор КБР Николай Хабаров получил провести проверку по факту отсутствия воды с 26 августа у абонентов на ряде улиц Нальчика.