Часть Нальчика осталась без воды

Из-за аварии на водоводе несколько улиц и микрорайон Нальчика остались без водоснабжения. На месте происшествия находятся специалисты из коммунальных служб, мэр и министр строительства КБР.

Часть жителей столицы Кабардино-Балкарии остались без воды из-за аварии на коммунальных сетях, рассказал руководитель города Таймураз Ахохов в своих соцсетях.

Повреждения сотрудники коммунальных служб обнаружили на водоводе ДУ 800 мм. Из-за него без водоснабжения остались четыре улицы, один микрорайон и жилой комплекс.

"Нахожусь на месте проведения аварийно-восстановительных работ вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР Алимом Бербековым. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме до полного восстановления водоснабжения"

- Таймураз Ахохов

Над проблемой работает группа специалистов из МУП "Нальчикский Водоканал" и городской администрации. К домам, которые затронула авария, подвозят воду.