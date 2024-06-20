В Нальчике достроили крупнейшую в КБР школу

В микрорайоне «Восточный» в столице КБР завершено строительство крупнейшей в республике школы. Здесь есть все для образования и развития 1,5 тыс детей.

Завершено строительство крупнейшей на территории Кабардино-Балкарии школы. Она расположена в Нальчике в новом микрорайоне «Восточный».

Школа спроектирована с учетом современных образовательных стандартов и потребностей учащихся. Она оборудована современными учебными классами, лабораториями, спортивными залами и библиотекой, что создает комфортные условия для обучения и развития детей.

«Учреждение рассчитано на 1 500 детей. Общая площадь здания больше 20 тысяч квадратных метров. Актовый зал школы вмещает до 800 человек и оборудован современными стерео- и видеосистемами, есть гримерные и костюмерные. В здании также есть столовая на 750 мест, библиотека с читальным залом на 45 мест»

– администрация главы республики.

Кроме того, одним из аспектов успешного обучения является создание комфортной среды, способствующей концентрации внимания и активному вовлечению учеников в учебный процесс. Поэтому в новой школе особое внимание уделено организации учебного пространства, зонированию школьного комплекса и обустройству общественных территорий.