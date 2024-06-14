Вестник Кавказа

В Ставрополе начали трудоустраивать школьников

В Ставрополе начали трудоустраивать школьников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около 1 тыс школьников получат работу в Ставрополе на лето. В частности, они поработают в местных офисах. заведениях общепита и культурных организациях.

Порядка тысячи учащихся школ Ставрополя получат работу на лето в местных организациях. Об этом сообщил мэр краевой столицы. По его словам, инициатива преследует цель обучить молодежь профессиональным качествам, дать ориентировку мире профессий.

«Временное трудоустройство позволяет школьникам не только заработать деньги, но и приобрести опыт работы, научиться работать в коллективе, развить коммуникативные навыки и ответственность. Кроме того, такой опыт помогает школьникам лучше понять свои профессиональные предпочтения и планы на будущее»

– пресс-служба администрации

Отмечается, что подростки, в том числе, смогут поработать в организациях, благоустраивающих города, в сфере обслуживания, включая сферу торговли и общественного питания, а также организациях культуры.

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