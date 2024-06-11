Российский вуз предложил казахстанским школьникам поучиться в двух школах

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) предложил казахстанским школьникам совмещать учебу в двух школах – в своей и российской – в онлайн-режиме.

У казахстанских школьников появилась уникальная возможность поучиться в школах двух стран одновременно – уникальный образовательный проект предложил им Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), сообщает Telegram-канал Посольства России в Казахстане.

"Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) представляет уникальный образовательный проект. Он дает возможность школьникам из любой страны мира получать знания на русском языке, обучаться по программам российской школы, а также развивать эрудицию и расширять кругозор"

- Посольство России в Казахстане

Занятия будут проходить онлайн с октября по май: по сокращенной программе для учеников 4 – 11-х классов, включающей 13 предметов, они будут проходить раз в неделю, по субботам. Также для учеников 5 – 11-х классов будет работать дистанционная школа по полной программе, занятия в которой будут проходить 5-6 дней в неделю.

По завершении изучения школьной программы выпускники получат российский аттестат государственного образца, а подать документы на обучение в школе можнодо 20 июня, уточняется в сообщении.