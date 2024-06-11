Вестник Кавказа

Российский вуз предложил казахстанским школьникам поучиться в двух школах

Российский вуз предложил казахстанским школьникам поучиться в двух школах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) предложил казахстанским школьникам совмещать учебу в двух школах – в своей и российской – в онлайн-режиме.

У казахстанских школьников появилась уникальная возможность поучиться в школах двух стран одновременно – уникальный образовательный проект предложил им Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), сообщает Telegram-канал Посольства России в Казахстане.

"Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) представляет уникальный образовательный проект. Он дает возможность школьникам из любой страны мира получать знания на русском языке, обучаться по программам российской школы, а также развивать эрудицию и расширять кругозор"

- Посольство России в Казахстане

Занятия будут проходить онлайн с октября по май: по сокращенной программе для учеников 4 – 11-х классов, включающей 13 предметов, они будут проходить раз в неделю, по субботам. Также для учеников 5 – 11-х классов будет работать дистанционная школа по полной программе, занятия в которой будут проходить 5-6 дней в неделю.

По завершении изучения школьной программы выпускники получат российский аттестат государственного образца, а подать документы на обучение в школе можнодо 20 июня, уточняется в сообщении.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2265 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Краснодарском крае за два года появится 21 школа

В Краснодарском крае за два года появится 21 школа

Кубань потратит 1,5 млрд рублей на ремонт сотни школ

Кубань потратит 1,5 млрд рублей на ремонт сотни школ

Студентов педвузов будут учить работать с детьми-мигрантами в России

Студентов педвузов будут учить работать с детьми-мигрантами в России

Дети-мигранты смогут учить русский язык в детских садах

Дети-мигранты смогут учить русский язык в детских садах

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы