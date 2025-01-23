Вестник Кавказа

Пашинян оповестил Иран о завершении переговоров о мире с Азербайджаном

Пашинян оповестил Иран о завершении переговоров о мире с Азербайджаном
© Фото: сайт премьер-министра Армении
В течение разговора по телефону премьер Армении оповестил президента Ирана об окончании переговоров с Баку о мирном договоре. Собеседники также поговорили и о других актуальных проблемах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, передали в правительстве РА.

В ходе беседы Пашинян передал Пезешкиану новости об окончании переговоров с Азербайджаном по поводу мирного договора. Помимо этого, лидеры подняли на обсуждение вопросы региональной и мировой повесток.

В эту пятницу Никол Пашинян переговорил с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также оповестил его об окончании переговорного процесса с Баку по мирному соглашению.

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