Самолеты армянской авиакомпании будут летать между Ереваном и Красноярском

С мая из Еревана в Красноярск и обратно раз в неделю начнут летать самолеты армянской авиакомпании "Ширак Авиа", полеты будут выполняться по субботам, стоимость авиабилетов в воздушной гавани Еревана пока не озвучили.

Армянский авиаперевозчик - авиакомпания "Ширак Авиа", базирующаяся в международном аэропорту Звартноц в Ереване, расширяет географию полетов: в мае она начнет выполнять авиарейсы по направлению Ереван-Красноярск-Ереван, сообщил в одной из соцсетей Комитет по туризму Армении.

Ожидается, что первый полет авиалайнер компании совершит уже 10 мая, выполняться авиарейсы пока будут один раз в неделю – по субботам, передает NEWS.am.

Время вылета и прилета, как и время в полете, и стоимость билетов, пока не сообщаются.