Почему в аэропорту Еревана выстроились огромные очереди?

Лето стало настоящим испытанием для аэропорта Звартноц. Огромные очереди можно ежедневно наблюдать при прохождении таможенного контроля. Расскажем, почему прибытие в Звартноц этим летом может доставить существенный дискомфорт и как этого избежать.

Современный аэропорт Звартноц с двумя новыми терминалами строился поэтапно в период в 2006-2011 годах. Прежнее здание в духе советского модернизма заброшено и не используется. Современный аэропорт Звартноц способен ежегодно принимать до 3,5 млн пассажиров. Но уже в прошлом году аэропорт установил рекорд – 5,3 млн пассажиров.

Кто заполонил Звартноц?

Туристы

Летом в Армению прибывают сотни тысяч туристов, большая часть которых - армяне, проживающие за пределами республики и целыми семьями приезжающие к родственникам.

Также прилетают иностранные туристы, чтобы искупаться в озере Севан и подняться к вершинам и холодным горным озерам.

Многие пансионаты и дома отдыха, испытывающие проблемы с энергообеспечением, работают только летом, а потому найти бюджетное жилье значительно проще именно в этот период. Лето 2024 года в Армении очень теплое, соответственно туристический поток в республику высокий, особенно учитывая, что отдохнуть в Армении дешевле, чем на популярных направлениях.

Транзитные пассажиры

Вторая и наиболее очевидная причина перегруженности аэропорта - транзит пассажиров. Поскольку прямое авиасообщение России со странами ЕС и Америки затруднено из-за санкций, а перелет через Анкару, Минск или Астану стоит дороже, люди вынуждены использовать аэропорты Тбилиси, Баку и Еревана в качестве пересадочных пунктов. Для русскоговорящих пассажиров пересадка в Звартноце удобна и тем, что рейсы там объявляют на трех языках, один из которых русский.

Торговцы

Главный армянский аэропорт активно участвует в параллельном импорте запрещенных к ввозу в Россию товаров. Приобрести запчасти для импортных автомобилей, а также недоступные комплектующие для оргтехники можно, если посетить Армению, для которой нет ограничений на импорт.

Трудовые мигранты

Поскольку в самой Армении наблюдается дефицит рабочей силы, в республику пребывают трудовые мигранты, преимущественно выходцы из Индии. Сейчас в стране восстанавливают дороги, тротуары строят жилые комплексы, приграничную инфраструктуру. Заполнить нишу в сфере строительства призваны иностранные специалисты, которые прибывают в республику ежедневно.

Сотрудники офисов зарубежных компаний

Из-за ограничительной политики Запада многие зарубежные компании были вынуждены переехать либо открыть свои представительства в Армении, которая по причине своего демонстративного антироссийского вектора оказалась вне санкций, несмотря на членство в ЕАЭС.

Как решить проблему?

Руководство аэропорта пытается решить проблему аномальных очередей путем увеличения стоек паспортной регистрации, число которых уже превышает 40. Однако эта мера малоэффективна, учитывая пропускную способность действующих терминалов. Проблема аэропорта Звартноц в том, что по сути это единственный пассажирский аэропорт Армении. Аэропорт "Ширак" в Гюмри служит преимущественно военно-транспортным нуждам, а его пропускная способность многократно ниже. Решить проблему аномальных очередей можно с развитием альтернативного железнодорожного и автомобильного сообщения, которое невозможно без решения политических вопросов с ближайшими соседями по Южному Кавказу.