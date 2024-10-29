Вестник Кавказа

Партия Пашиняна решила подмять под себя Гюмри

Здание правительства Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правящая в Армении партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" объявила о выборах в Совет старейшин во втором по величине городе страны Гюмри, которые пройдут уже весной 2025 года.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что в во втором по величине городе Армении Гюмри предстоят новые выборы в Совет старейшин, которые скорее всего пройдут уже весной следующего года.

Как полагают потенциальные кандидаты, им просто не дают времени нормально подготовиться к избирательной кампании, чтобы попытаться провести в городе "ереванский сценарий", когда правящий "Гражданский договор" возьмет управление городом в свои руки, пишет армянская газета "Грапарак".

"Предварительно в выборах намерены участвовать партия "Демократия, Закон, Дисциплина" Вардана Гукасяна, "Республика" Арама Саркисяна а также "Страна для жизни". Радикальная оппозиция пока молчит. Как нам стало известно, в последние несколько дней представители ряда партий проводят консультации с депутатом парламента Армении от фракции "Честь имею" Мартуном Григоряном, убеждая его баллотироваться в Совет старейшин, однако последний категорически против"

- "Грапарак"

О том, что такое решение властей стало сюрпризом для оппозиции, говорят сами ее руководители - времени нормально подготовиться к избирательной кампании у них нет, а "наспех" победить на выборах они не смогут ни при каких условиях.

Кандидатом правящей партии в мэры Гюмри выступает экс-губернатор Ширака, депутат парламента Карен Саруханян, напоминает издание.

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