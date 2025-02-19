Каладзе: досрочные выборы в парламент Грузии – чушь и абсурд

Власти Грузии в очередной раз решительно опровергли возможность проведения внеочередных выборов в парламент – генсек правящей "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал абсурдной саму эту мысль.

Ни о каких досрочных парламентских выборах в Грузии речи не идет, предупредил генсекретарь правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе, ответив таким образом на соответствующие требования оппозиции.

"Это обычная чушь и абсурд"

– политик

Он подчеркнул, что ближайшие выборы в Грузии пройдут через несколько месяцев: это будут муниципальные выборы, их назначит президент Михаил Кавелашвили. Новые выборы в парламент, по словам Каладзе, состоятся, как и полагается по закону, в 2028 году. Все прочие высказывания по этому поводу, обратил внимание генсек "Мечты", абсурдны и не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее Каладзе прокомментировал высказывания грузинской оппозиции с критикой президента США Дональда Трампа: критики грузинской власти выражали недовольство и в связи с поведением американского лидера во время беседы с Владимиром Зеленским в Белом доме. По его словам, это те же люди, которые ранее пытались втянуть Грузию в ситуацию с Украиной и настаивали на открытии Грузией "второго фронта" против России.