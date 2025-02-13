Вестник Кавказа

В Германии окончательно подсчитали результаты выборов

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выборы в Германии завершились победой блока ХДС/ХСС, возглавляемого Мерцем. Второе место заняла АиД, третье - СДПГ во главе с Шольцем.

Согласно информации Федеральной избирательной комиссии, в ФРГ победу на досрочных парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье, одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

ХДС/ХСС набрал 28,6% голосов и 208 мест в парламент, "Альтернатива для Германии" (АиГ) стала вдвое популярнее с прошлых выборов и набрала 20,8%, 152 место в парламент, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) уходящего канцлера Олафа Шольца получила поддержку 16,4% граждан и 121 место в Бундестаге, ее позиции с прошлых выборов упали на треть, это исторический провал.

Также места в парламента получают "Зеленые" - 85, набравшие на выборах 11,6% голосов, и Левая партия, 8,8% голосов и 64 места. Одно место в Бундестаге нового созыва достанется беспартийному депутату.

Фридрих Мерц, который становится новым канцлером Германии, сообщил, что до Пасхи, которая наступит 20 апреля, в стране появится новое правительство.

В ближайшее время прошедшие в парламент партии будут вести переговорах по созданию правящей коалиции. Ожидается, что ХДС/ХСС может создать коалицию с СДПГ.

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