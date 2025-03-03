Гунба вступит в должность президента Абхазии в апреле

Инаугурация президента Абхазии состоится в Сухуме 2 марта. Ранее в республике прошли выборы, на которых победу одержал Бадра Гунба.

Торжественная церемония инаугурации избранного президента Абхазии Бадры Гунбы состоится в апреле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Там же отметили, что инаугурационный процесс пройдет в Сухуме. Избранный глава Абхазии вступит в должность 2 апреля, добавили в пресс-службе.

Напомним, в Абхазии в феврале и марте состоялись два тура президентских выборов. По итогам второго тура победу одержал Гунба. Вторым стал оппозиционер Адгур Ардзинба.