Вестник Кавказа

Гунба вступит в должность президента Абхазии в апреле

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инаугурация президента Абхазии состоится в Сухуме 2 марта. Ранее в республике прошли выборы, на которых победу одержал Бадра Гунба.

Торжественная церемония инаугурации избранного президента Абхазии Бадры Гунбы состоится в апреле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Там же отметили, что инаугурационный процесс пройдет в Сухуме. Избранный глава Абхазии вступит в должность 2 апреля, добавили в пресс-службе.

Напомним, в Абхазии в феврале и марте состоялись два тура президентских выборов. По итогам второго тура победу одержал Гунба. Вторым стал оппозиционер Адгур Ардзинба.

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