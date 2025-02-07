Вестник Кавказа

Гунба назвал отношения с РФ одним из приоритетов внешней политики

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главой Абхазии на состоявшихся в республике выборах стал Бадра Гунба. Новоизбранный президент республики высказался о важности развития отношений с РФ.

Новоизбранный глава Абхазии Бадра Гунба рассказал о внешнеполитических планах на свой президентский срок. Одной из главных целей Гунба считает налаживание отношений с Россией.

"Одно из важных, главных направлений, на котором я лично сосредоточу свое внимание, это взаимоотношения с Российской Федерацией. Для нас это ключевое направление"

– Бадра Гунба 

Новый глава республики отметил, что отношения Москвы и Сухума в последние годы часто бывали непростыми, но теперь Абхазия под руководством Гунбы намерена развивать отношения с РФ во многих отраслях. 

Отметим, что за Бадру Гунбу проголосовали чуть менее 55% избирателей на прошедших на выходных выборах президента Абхазии. Он стал победителем электоральной гонки, опередив Адгура Ардзинбу, набравшего 41%.

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