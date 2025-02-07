Гунба назвал отношения с РФ одним из приоритетов внешней политики

Новоизбранный глава Абхазии Бадра Гунба рассказал о внешнеполитических планах на свой президентский срок. Одной из главных целей Гунба считает налаживание отношений с Россией.
"Одно из важных, главных направлений, на котором я лично сосредоточу свое внимание, это взаимоотношения с Российской Федерацией. Для нас это ключевое направление"
– Бадра Гунба
Новый глава республики отметил, что отношения Москвы и Сухума в последние годы часто бывали непростыми, но теперь Абхазия под руководством Гунбы намерена развивать отношения с РФ во многих отраслях.
Отметим, что за Бадру Гунбу проголосовали чуть менее 55% избирателей на прошедших на выходных выборах президента Абхазии. Он стал победителем электоральной гонки, опередив Адгура Ардзинбу, набравшего 41%.