Поезд Ереван – Тбилиси скоро запустит ЮКЖД

Международный поезд сообщением Ереван – Тбилиси – Ереван начнет курсировать с начала сентября, сообщает ЮКЖД.
В пресс-службе компании уточнили, что первый рейс состоится третьего сентября. Первый месяц состав будет выезжать из Еревана по нечетным дням, из Тбилиси – по четным. Время в пути составляет порядка 10,5 часов.
Поезд будет останавливаться в Гюмри, Ванадзоре и Армавире. В кассах на вокзалах этих городов, помимо Еревана и Тбилиси, и можно будет купить билет. Есть возможность приобрести его и онлайн.
Цена билета на поезд Ереван – Тбилиси – Ереван
Стоимость билета для взрослого начинается от 13235 драмов ($34) и доходит до 26285 драмов (почти $68), в зависимости от выбранного вагона. Дешевле всего обойдется билет на верхнюю полку в вагон второго класса. Самый затратный – в спальный вагон первого класса.
Дети до 5 лет едут бесплатно. Путешественникам от 5 до 10 лет покупается билет по детскому тарифу.