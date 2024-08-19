Поезд Ереван – Тбилиси скоро запустит ЮКЖД

Добраться из Еревана в Тбилиси и обратно скоро можно будет на поезде. Железнодорожное движение в этом направлении запускает Южно-кавказская железная дорога.

Международный поезд сообщением Ереван – Тбилиси – Ереван начнет курсировать с начала сентября, сообщает ЮКЖД.

В пресс-службе компании уточнили, что первый рейс состоится третьего сентября. Первый месяц состав будет выезжать из Еревана по нечетным дням, из Тбилиси – по четным. Время в пути составляет порядка 10,5 часов.

Поезд будет останавливаться в Гюмри, Ванадзоре и Армавире. В кассах на вокзалах этих городов, помимо Еревана и Тбилиси, и можно будет купить билет. Есть возможность приобрести его и онлайн.

Цена билета на поезд Ереван – Тбилиси – Ереван

Стоимость билета для взрослого начинается от 13235 драмов ($34) и доходит до 26285 драмов (почти $68), в зависимости от выбранного вагона. Дешевле всего обойдется билет на верхнюю полку в вагон второго класса. Самый затратный – в спальный вагон первого класса.

Дети до 5 лет едут бесплатно. Путешественникам от 5 до 10 лет покупается билет по детскому тарифу.