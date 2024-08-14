Вестник Кавказа

Поезд Тбилиси-Батуми: назначены дополнительные рейсы

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© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие два уикенда "Грузинская железная дорога" запускает дополнительные поезда из Тбилиси в Батуми. Новые рейсы связаны с увеличением потока туристов.

Дополнительный поезд из Тбилиси в Батуми и обратно будет курсировать на выходные во второй половине августа и в первый день сентября, рассказали в ГЖД.

Рейсы вводятся из-за большого количества желающих попасть на черноморский курорт в дни 24-25 августа, 31 августа и 1 сентября.

Из столицы Грузии поезд будет отправляться в полпервого ночи по местному времени (23:30 мск). На море он приезжает в 05:38 (04:38 мск). В обратный путь состав отправляется в 00:40 (23:40 мск), в Тбилиси он будет в 05:41 (04:41 мск).

Таким образом, время в пути составляет около пяти часов.

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