Турецкая Алания: что посмотреть, где искупаться, что попробовать?

В последние годы турецкая Алания привлекает большое количество любителей пляжного отдыха. Здесь не так многолюдно по сравнению с Антальей. И цены более умеренные. Расскажем, почему туристы выбирают Аланию и стоит ли следовать их примеру.

Турпоток из России в Турцию в первом квартале 2024 года оказался меньше на 11,7%, чем в тот же период прошлого года. Но здесь стоит учесть, что основная доля визитов россиян в Турцию совершается с мая по октябрь. И уже в мае российские туристы стали лидерами среди иностранных граждан, посетивших турецкую Анталью - наиболее массовый курорт.

Почему туристы едут в Аланию?

Сейчас все большую популярность обретает центр турецкой Ривьеры – Алания, природа и ландшафт которой (бухта, окруженная покрытыми лиственными и хвойными деревьями горами) делают город по-особому уютным. Недаром еще в Византийскую эпоху Аланию называли Калон Орос, что в переводе с древнегреческого означало "прекрасная гора".

Где находится Алания?

Алания — один из городов провинции Анталья — расположен на побережье Средиземного моря. Это юго-восток страны. Расстояние от Алании до Антальи составляет 138 км. Площадь города — почти 1600 кв.км. Население — 365 тыс. человек. До 1935 года город носил название Алайя, которое распоряжением первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка было изменено на Аланья или Алания.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой климат в Алании?

Горы и море Алании дают возможность разнообразить отдых. После изнуряющего солнца и морских купаний будет приятно оказаться на лесистых склонах гор Тавра, достигающих 3500 м в высоту, где можно полюбоваться видами речных долин и водопадов. К примеру, водопад Сападере в 45 км от Алании —настоящая жемчужина Турции. Даже в самые жаркие дни вода здесь не превышает +12, что создает особый микроклимат.

Что посмотреть в Алании?

Благодаря природному ландшафту город напоминает большой амфитеатр, центр которого разделен на две части горным хребтом. На вершине хребта расположен Старый город, богатый множеством исторических памятников:

Башня Кызыл-Куле (Красная башня), которую относят к XIII веку. Кызыл-Куле представляет собой восьмиугольное строение из красного кирпича высотой 33 м и диаметром 29 м.

На самой вершине горного амфитеатра находится византийская крепость Ич-Кале. Ее стены со 140 башнями тянутся на 6,5 км и потрясающе смотрятся в искусственном освещении в темное время суток. Внутри Ич-Кале встречаются также жилые виллы, построенные здесь еще в XIX веке. Видимо, жить высоко над морской линией считалось более престижным.

Сегодня всё морское побережье Алании застроено отелями и многоэтажными жилыми зданиями. Из всех областей Турции Алания считается наименее подверженным землетрясениям городом.

Пещера Дамлаташ

Пещера Дамлаташ была впервые обнаружена в 1948 году. Она практически примыкает к пляжу Клеопатры. Ее часто называют пещерой мокрых камней, поскольку в переводе с турецкого ее название дословно означает "капля камня". Внутри пещеры можно полюбоваться на сталактиты и сталагмиты, а также подышать полезным, особенно для астматиков, ионизированным воздухом. Помимо научной и оздоровляющей роли, пещера славится искусным освещением.

Музеи Алании

Любителям древности можно порекомендовать Этнографический музей, расположенный в башне Кызыл-Куле, а также Археологический с его редчайшей напольной мозаикой II века н.э.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пляжи Алании

Запад Алании — районы Инжекум, Тюрклер, Конаклы и другие — сосредоточение больших отелей с программой "все включено". Пляжи у них в основном галечные. Более привлекателен центр Алании с примыкающим к нему знаменитым пляжем Клеопатры. Отели в этой части города не имеют своих закрытых территорий. В них чаще останавливаются туристы, предпочитающие неорганизованный туризм. Именно их, а также местных жителей чаще всего можно застать на пляже Клеопатры. Преимущество этого пляжа в покрытии (мелкая галька) и в безупречно чистой воде.

В центре Алании можно отдохнуть в небольшом аквапарке, который находится недалеко от пещеры Дамлаташ. А ценителям водных развлечений стоит посетить Water Planet( 30 км от центра Алании).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кухня Алании

Ресторанов и кафе в Алании много. Из мяса есть всё, кроме свинины. Меню богато рыбой, осьминогами, мидиями в сочетании с овощами, приправленными оливковым маслом. В кафе вам подадут турецкий кофе с рахат-лукумом. А также вас ждет огромный выбор средиземноморских сладостей на любой вкус. В центре города у автостанции по пятницам работает базар, где можно купить овощи, фрукты и ягоды.