Три самых скандальных заброшенных объекта Армении

Некоторые заброшенные объекты Армении вызывают неподдельный интерес ввиду своего прежнего статуса, расположения и предназначения. Судьба таких заброшек давно решена, однако их ветхое существование тянется десятки лет. Расскажем о трех заброшках, которые давно пора снести, однако их демонтаж почему-то не производится.

Градирни Ереванской ТЭЦ. (Охраняется)

В административном районе Шенгавит, на территории промзоны, стоят четыре градирни некогда мощной ТЭЦ, которая теперь заброшена.

Что было?

Ереванская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1963 году. Она вырабатывала электрическую мощность 550 МВт. На заре производства было построено семь энергоблоков, пять из которых вырабатывали по 50 МВт каждый, а два энергоблока - по 150 МВт. Работала теплоцентраль на природном топливе, а охладителями были четыре огромные градирни, один вид которых мог напугать. Масштаб энергетического производства был огромен, так как ввиду несовершенства прежних производственных систем, территория теплоцентрали включала в себя многочисленные цеха, транзитные коммуникации и вспомогательные строения.

Что стало?

Прежняя Ереванская ТЭЦ была полностью остановлена в 2010 году и практически вся распилена на металл. Прогулка по огромной территории опасна, поскольку повсюду разбросаны остатки разрушенных несущих конструкций. Новая теплоцентраль, поостренная по соседству, более современная, хотя и вырабатывает всего половину от прежних мощностей. Особую опасность представляют старые градирни, основания которых безнадежно прогнили. Однако до сих пор не нашлось инвестора, который бы оптимизировал пространство прежней ТЭЦ, несмотря на многочленные призывы о сносе. Территория охраняется слабо, поэтому туда частенько наведываются любители острых ощущений. Несколько таких визитов закончились трагически.

Бывшее здание Министерства обороны. Село Прошян (Не охраняется)

На южном въезде в село Прошян, у магистрали Ереван-Аштарак, стоит высокое многоэтажное здание бывшего силового ведомства, которое сейчас служит пристанищем для бездомных.

Что было?

Здание министерства было построено в 1970-1980 годах. Типичная для подобных учреждений архитектура ничем не примечательна. Особенностью здания было его расположение. Поскольку в Ереване не нашлось подходящего места для строительства многофункционального многоэтажного комплекса, было решено построить его в селе, которое удачно располагалось всего в 7 км от Еревана. Став господствующей постройкой Прошяна, здание министерства оказалось местной достопримечательностью. Правда с его появлением связующая дорога Ереван - Аштарак могла на неопределенное время перекрываться, тем самым доставляя жителям Прошяна ощутимое неудобство.

Что стало?

В середине 2010-х Министерство обороны Армении переехало, оставив после себя полностью опустевшее здание. Его передали в ведение столичного департамента по управлению имуществом. Демонтировали всё, в том числе, всю электропроводку. Вскоре департамент принял решение о сносе здания, но жители села Прошян в знак протеста перекрыли дорогу Ереван - Аштарак.

Очередной скандал вспыхнул, когда в заброшенном строении стали размещаться бездомные, а также вынужденные переселенцы. В феврале 2023 года армянским правоохранителям пришлось проводить полицейскую операцию по выселению нелегальных жильцов из заброшенной постройки. Сейчас здание по-прежнему возвышается над дорогой и прилегающим к нему селом.

Третий корпус санатория "Арзни" (Не охраняется)

В советское время село Арзни было здравицей всесоюзного значения. В пределах небольшого населенного пункта расположено несколько заброшенных домов отдыха, однако самым известным считается заброшенный корпус "Арзни-3".

Что было?

История всесоюзной здравницы началась в 1923 году, когда были построены первые дома отдыха. Одним из наиболее активных периодов строительства стало первое послевоенное десятилетие, в ходе которого руками немецких военнопленных, были возведены водолечебница санатория и второй корпус ("Арзни-2 имени Лазарева"). Строительство третьего 14-этажного корпуса началось 1975 году и завершилось спустя 9 лет. Корпус был максимально комфортным; кроме многочисленных комнат отдыха и бассейна там размещался уютный ресторан. Попасть в него можно было через наземный крытый переход. Рядом с корпусом работал фуникулер, который связывал между собой первый и третий корпуса санатория.

Что стало?

Санаторий "Арзни" работает и сегодня, правда назвать его востребованным язык не поворачивается. Хуже всего обстоят дела у третьего корпуса, поскольку в отличие от других он полностью заброшен и разграблен. В конце 1980-х там жили пострадавшие от Спитакского землетрясения, в 1990-х - укрылись все те, кто бежал от Карабахской войны. С наступлением энергетического кризиса мебель сожги пытавшиеся обогреться постояльцы. "Арзни-3" был уничтожен руками тех, кому он дал приют. В разное время у третьего корпуса появлялись и исчезали инвесторы, которые обещали восстановить здание, однако оно остаётся заброшенным. Вид из номеров высотного здания завораживает, а его внутреннее состояние пугает.