Полноформатное сотрудничество с США в сфере обороны подтвердили в Армении

Армения и США продолжают сотрудничать в сфере обороны, сообщили в Минобороны республики. Там отметили, что оно осуществляется в полном объеме.

Армения взаимодействует с Соединенными Штатами по всем направлениям в сфере обороны. Такое заявление сделал 28 октября начальник Генштаба ВС республики, выступая 28 октября на брифинге.

"Мы сотрудничаем с США во всех сферах: военной, военно-технической. Это сотрудничество в оборонной сфере"

– Эдвард Асрян

При этом он не уточнил, рассматривает ли в настоящее время Ереван возможность покупки оружия у Вашингтона.