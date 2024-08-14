Армянский военный найден мертвым в части

Военнослужащий ВС Армении погиб при не установленных пока обстоятельствах. Тело погибшего, рассказали в Минобороны, было найдено сегодня утром.

Военный армянской армии получил смертельное ранение из огнестрельного оружия. Об инциденте сообщили в министерстве обороны Армении.

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что очевидцев ЧП нет. Тело погибшего было найдено сегодня утром в 10.10 по местному времени (9.10 мск). Оно находилось в зоне охранения воинской части. Эксперты обнаружили на теле огнестрельное ранение.

Причины и подробности произошедшего не известны, пока идет следствие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве уточнили, что, кроме одного ранения, других следов насилия на теле не обнаружено.