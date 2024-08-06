Военный "Урал" попал в ДТП в Армении

Авария с военной машиной случилась в центральной части Армении, сообщают СМИ. В результате дорожного инцидента есть пострадавшие. Проводится расследование

Автомобильная авария с грузовиком, числящимся на баланса министерства обороны, произошла в Армении, пишет сайт криминальной хроники shamshyan.com.

ДТП случилось в селе Балаовит в Котайкской области, примерно в 18.10 по местному времени (17.10 мск). Участниками аварии стали "Фольксваген" и грузовик "Урал".

В результате их столкновения пострадал один человек. С травмами он был госпитализирован в больницу в Абовяне.

Идет расследование. Личности водителей и раненого устанавливаются.