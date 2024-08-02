Мотоцикл и иномарка "встретились" в ДТП в Северной Осетии

Дорожная авария с пострадавшим случилась сегодня в Правобережном районе, рассказали в МЧС Северной Осетии. Травмы получил один из участников – водитель мотоцикла.

Иномарка и мотоцикл столкнулись в Северной Осетии, подробности ДТП рассказали в республиканском МЧС.

Авария случилась на трассе Беслан – Владикавказ. В какой-то момент столкнулись машина "Киа Соренто" и мотоцикл.

Травмы получил водитель "железного коня". С ранениями его отвезли во владикавказскую больницу.

В Киа ехали в качестве пассажиров два несовершеннолетних ребенка. Им понадобился осмотр врача, однако после проверки их отпустили домой.