Вестник Кавказа

Военнослужащий погиб в воинской части в Армении

Военнослужащий погиб в воинской части в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минобороны Армении подтвердило смерть военнослужащего в воинской части. Подробности случившегося не сообщаются.

На одной из воинских частей Армении нашли тело военнослужащего. Об этом сказано в заявлении, распространенном 6 октября Минобороны республики.

"Примерно в 10.00 (9.00 мск) было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей минобороны Ваге Арутюняна с огнестрельным ранением"

– пресс-служба министерства

Другие подробности произошедшего на данный момент не сообщаются. Ведется расследование.

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