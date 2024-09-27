Военнослужащий погиб в воинской части в Армении

Минобороны Армении подтвердило смерть военнослужащего в воинской части. Подробности случившегося не сообщаются.

На одной из воинских частей Армении нашли тело военнослужащего. Об этом сказано в заявлении, распространенном 6 октября Минобороны республики.

"Примерно в 10.00 (9.00 мск) было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей минобороны Ваге Арутюняна с огнестрельным ранением"

– пресс-служба министерства

Другие подробности произошедшего на данный момент не сообщаются. Ведется расследование.