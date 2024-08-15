Вестник Кавказа

Армения рассматривает возможность покупки боевых танков у Южной Кореи

здание Минобороны Армении
© Фото: сайт Минобороны Армении
СМИ сообщают об интересе Армении к боевым южнокорейским танкам K2. Эти танки показали свою эффективность в горных условиях.

Армения может приобрести у Южной Кореи боевые танки K2 "Черная Пантера", оснащенные современными технологиями и показавшие эффективность в горных условиях. Об этом пишут местные СМИ.

Такую возможность изучал в ходе сентябрьской поездки в Сеул глава Минобороны РА.

Сурен Папикян поучаствовал во встрече высокого уровня по вопросам искусственного интеллекта и приступил к переговорам о поставках вооружения, в том числе танков K2. Организаторами мероприятия выступили Минобороны и МИД Южной Кореи.

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