Славяно-тюркская история древней Тюмени

Конец XVI века – начало великого продвижения русских на восток. Путь от уральских земель до Тихого океана был пройден казаками и служилыми людьми всего за столетие. Опорными пунктами русского присутствия на территории Западной Сибири стал города и остроги. Расскажем об одном из таких исторических центрах – Тюмени.

Тюмень - первый русский город в Сибири, отправная точка для дальнейшего обустройства восточных пространств. Город был заложен воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным в июле 1586 года на месте древнего городища, столицы Тюменского ханства, находившейся рядом с татарским селением Чимги-Тура.

Будущий центр ханства имеет древнюю историю и появился на политической карте средневековья не позднее середины XIV века. Это был один из первых крупных населенных пунктов на юге Западной Сибири, ставший впоследствии политическим и экономическим центром улуса потомков хана Шейбани. В русских источниках впервые название "Тюмень" упоминается в 1406 году в Архангелогородском летописце (Устюжский летописный свод).

Это упоминание мы приводим здесь не случайно. С Тюменью связано одно из самых громких исторических событий того периода. Восточные и русские источники утверждают, что грозный хан Тохтамыш был убит в Сибирской земле, именно в Тюмени, "тое же зимы царь Женибек уби Тактамыша в Сибирскои земли близ Тюмени, а сам седе на Орде".

В более поздних русских летописях Тюменское ханство – осколок Золотой Орды - именовалось "Великой Тюменью". Именно к этому моменту, в 1495 году правитель Тюменского ханства Мухаммед Тайбуга объединил под своей властью большую часть Западной Сибири. Барон Сигизмунд Герберштейн в "Записках о московитских делах" (1549) упоминал о Тюменском царстве и татарском хане Тюменском за несколько десятилетий до прихода русских в Зауралье.

Однако его наследникам не удалось удержать власть в борьбе с опасным противником – Сибирским ханством. В итоге продолжительного противостояния хан Кучум в середине XVI столетия подчинил себе всю территорию тюменского удела. Спустя два десятилетия самого хана начинают теснить казаки легендарного Ермака. Тюменские земли становятся важнейшей пограничной территорией для русского продвижения на восток в последующие десятилетия.

Почему Тюмень была столь важна для казаков?

Ответ лежит на поверхности. Город исторически существовал на древней караванной дороге из Средней Азии в Поволжье, на так называемом "Тюменском волоке". Водные артерии связывали Тюмень с землями Крайнего Севера и далекого Востока. Выгодное географическое положение определяло стратегическую значимость Тюмени. Не случайно, что уже в конце XVI века в Тюмени возникает первый в Сибири гостиный двор. Среднеазиатским купцам было дозволено свободно приезжать и беспошлинно торговать с русским и местным населением.

Откуда появилось название города?

Самое простое объяснение - производное от "тумен", слова обозначающего число 10 тысяч. Это наиболее крупная организационная тактическая единица монгольского войска XIII—XV веков, численность которой составляла обычно десять тысяч всадников. В научных кругах эту версию выдвинул в середине XVIII века исследователь Сибири Герхард Миллер.

Автор одного из наиболее старых словарей по русской топонимике Иван Гейм скептически относится к традиционной версии:

Некоторые утверждают, что название Тюмень произошло от татарского слова, обозначающего "десять тысяч", но вернее предполагать, что это имя произошло от названия реки Тюменки.

Есть и альтернативные подходы. Так, в переводе с мансийского языка слово "Тюмень" происходит от двух слов "тю" (обозначает мое) и второго слова - мена, которое обозначает владение. Если сложить их воедино, то получаем "мое владение". Если же брать за основу язык сегодняшних тюменских татар, это слово обозначает низину либо низкое место, что полностью соответствует историческому городскому ландшафту.

Наконец, есть исследователи, указывающие на то, что топоним "Тюмень" не единичен на карте Евразии. Города и села с таким названием можно найти в Средней Азии и Казахстане. Возможно, что этот распространенный топоним означал "город на пути".

Центр соединения славянского и тюркского миров

В XVII-XVIII столетия регион превращается в один из важных центров соединения славянского и тюркского элементов на территории Западной Сибири. Причем речь идет не только о татарском населении.

Купцы из Средней Азии хорошо знали дорогу из Самарканда и Бухары к берегам Туры и Тобола. В "Большой Тюменской энциклопедии" бухарцы обозначены так:

Особая этносоциальная категория сибирского населения, объединяющая переселенцев из Средней Азии. Название являлось собирательным, связывавшим узбеков, таджиков, туркмен, киргизов, казахов, уйгуров, персов, афганцев, принявших российское подданство и переселившихся на постоянное место жительства в Сибирь.

До настоящего времени в заречной части Тюмени существует район города, именуемый Бухарской слободой. Расположенные неподалеку от Тюмени села Ембаево и Тураево населены потомками бухарцев. В древние времена их предки занимались скупкой пушнины и продажей восточных товаров, поддерживая караванную торговлю со Средней Азией.

Впрочем, не торговлей единой. Тюменские бухарцы ткали оригинальные ковры, активно занимались ремеслом.

Из Тюмени и Тобольска "юртовские бухарцы" стали проникать во внутренние города России, добираясь до самого Архангельска. При этом наиболее активными "путешественниками" оказывались не приезжие купцы из Бухары, а именно те, кто уже прочно осел в Западной Сибири.

Среднеазиатских купцов того времени можно было назвать уникальными специалистами. По мнению историка Е.О.Поляковой:

Бухарцы, хорошо знающие китайские и среднеазиатские рынки, торговые маршруты, языки, обычаи и традиции местных народов, входили практически в каждый торговый караван, отправляющийся в Китайское государство.

К концу XIX столетия численность бухарцев в Западной Сибири достигала 16% от общей численности населения региона, они прочно сохраняли свою традиционную идентичность и только в ХХ столетии постепенно ее утрачивают.

А этническая карта современной Тюмени и Тюменской области по-прежнему сохраняет высокий уровень полиэтничности. Сегодня здесь проживают представители свыше 150 этнических групп населения (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года), обладающих отличительными особенностями материальной и духовной культуры.

История тюменского региона в древности и современности является реальным подтверждением тезиса омского историка Марины Жигуновой:

Для тюркского и особенно славянского населения Сибири характерна высокая вариативность традиционно-бытовой культуры, обусловленная сложным составом населения, многообразием природно-географических условий проживания и хозяйственной деятельности, активными межэтническими контактами, высокой миграционной активностью.