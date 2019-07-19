В Тюмени арестовали еще двоих членов банды Басаева

В Тюменской области спустя почти 25 лет правоохранители задержали еще двоих бывших участников банды Басаева, напавшей на российских военнослужащих в чеченской станице Червленная – они уже арестованы.

Правоохранители задержали в Тюменской области еще двоих боевиков банды Басаева, напавших на российских военнослужащих в октябре 1999 года у чеченской станицы Червленная, сообщили в Следственном комитете РФ и в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Тюменской области - граждан России Муртазали Алимгиреева 1978 года рождения, и Алимхана Кадрашова 1969 года рождения, не понесших за это уголовного наказания. Фигуранты… задержаны и доставлены в следственные отделы СК России по ХМАО и ЯНАО, где им предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ"

- ЦОС ФСБ России

Решениями Новоуренгойского городского суда ЯНАО и Сургутского городского суда ХМАО они арестованы и заключены под стражу, передает ТАСС.

Напомним, члены банды террориста Шамиля Басаева 4 октября 1999 года напали в станице Червленной Шелковского района Чечни на военнослужащих Минобороны РФ, в результате вооруженного нападения погибли 15 российских военнослужащих, еще 28 были ранены.