Семь новых рейсов из Баку открывает летом аэропорт Гейдар Алиев

Попасть в семь новых городов Грузии, Турции, Киргизии, Болгарии, Румынии и Омана скоро можно будет самолетами из аэропорта Гейдар Алиев в Баку. Новые рейсы анонсировали в пресс-службе азербайджанской воздушной гавани.
"С июня начнутся регулярные рейсы из Баку по новым направлениям - Батуми (Грузия), Бишкек (Кыргызстан), Бухарест (Румыния), София (Болгария), Бодрум (Турция), Даламан (Турция) и Маскат (Оман)"
– аэропорт
В общей сложности, уточнили в пресс-службе авиаузла, летом из Баку можно будет попасть в 30 стран мира. Самолеты соединят столицу Азербайджана с примерно 80 городами.
В летний период растет запрос на рейсы в Турцию, и с июня станет выполняться больше полетов в Анталью, Измир, Трабзон и Даламан.
Увеличится частота рейсов и в ряд российских городов. Это не только Москва, Санкт-Петербург и Сочи, но и Уфа, Тюмень и Сургут. Чаще будут летать самолеты также в германский Франкфурт, черногорский Тиват и казахстанскую Астану.