Семь новых рейсов из Баку открывает летом аэропорт Гейдар Алиев

Улететь в семь новых городов можно будет с июня рейсами из аэропорта Гейдар Алиев. По другим направлениям увеличивается частота полетов, рассказали в воздушной гавани.

Попасть в семь новых городов Грузии, Турции, Киргизии, Болгарии, Румынии и Омана скоро можно будет самолетами из аэропорта Гейдар Алиев в Баку. Новые рейсы анонсировали в пресс-службе азербайджанской воздушной гавани.

"С июня начнутся регулярные рейсы из Баку по новым направлениям - Батуми (Грузия), Бишкек (Кыргызстан), Бухарест (Румыния), София (Болгария), Бодрум (Турция), Даламан (Турция) и Маскат (Оман)"

– аэропорт

В общей сложности, уточнили в пресс-службе авиаузла, летом из Баку можно будет попасть в 30 стран мира. Самолеты соединят столицу Азербайджана с примерно 80 городами.

В летний период растет запрос на рейсы в Турцию, и с июня станет выполняться больше полетов в Анталью, Измир, Трабзон и Даламан.

Увеличится частота рейсов и в ряд российских городов. Это не только Москва, Санкт-Петербург и Сочи, но и Уфа, Тюмень и Сургут. Чаще будут летать самолеты также в германский Франкфурт, черногорский Тиват и казахстанскую Астану.