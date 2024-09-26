Вестник Кавказа

Владикавказ отправит самолеты в три российских города

Владикавказ отправит самолеты в три российских города
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующем году из столицы Северной Осетии можно будет отправиться в 3 новых города России – Астрахань, Тюмень и Челябинск. Это стало возможным благодаря участию республики в программе финансовой поддержки.

Самолеты начнут летать из Северной Осетии в Челябинск, Астрахань и Тюмень со следующего года, рассказал глава комитета дорожного хозяйства республики Тариэль Солиев.

«Участие Северной Осетии в программе субсидирования региональных перевозок позволит закрепить в маршрутной сети аэропорта Владикавказ такие внутренние направления, как Казань, Екатеринбург, Сочи, Пермь, а также открыть маршруты в Астрахань, Челябинск и Тюмень, что обеспечит дополнительный рост туристического потока в Северную Осетию»

- Тариэль Солиев

Сейчас из авиагавани Владикавказа самолеты летают в Москву, Петербург, Казань, Сочи, Пермь и Екатеринбург. Субсидии помогают региону снижать цену билетов и расширять географию полетов.

Благодаря увеличению числа авиарейсов по России Северная Осетия смогла нарастить поток туристов в 2024 году до 760 тыс путешественников, что на 20% больше прошлогодних показателей.

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