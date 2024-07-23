Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

В Беслане появились "шутники", которые ослепляют мощными лазерными указками самолеты, заходящие на посадку в аэропорту Владикавказа – два дня назад такой же случай произошел в Чечне.

Пилотов пассажирского самолета, летевшего из Москвы во Владикавказ, накануне вечером пытались ослепить лазером при посадке в Беслане, пишет североосетинский новостной Telegram-канал "Сапа 15".

"Неизвестные накануне вечером пытались ослепить лазером в небе пилотов Airbus A319, летевшего из московского Домодедово в аэропорт Владикавказ. В этот момент воздушное судно находилось в трех километрах от аэровокзала в Беслане"

- Telegram-канал "Сапа 15"

К счастью, на полет инцидент не повлиял - посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, однако происшествием сейчас занимается транспортная полиция.

К сожалению, случай с "лазерными шутниками" далеко не единичный - два дня назад в Чечне пытались ослепить зеленым лазером пилотов летевшего из Антальи в Грозный самолета авиакомпании "Аэрофлот", пишет Telegram-канал.