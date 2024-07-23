Вестник Кавказа

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Беслане появились "шутники", которые ослепляют мощными лазерными указками самолеты, заходящие на посадку в аэропорту Владикавказа – два дня назад такой же случай произошел в Чечне.

Пилотов пассажирского самолета, летевшего из Москвы во Владикавказ, накануне вечером пытались ослепить лазером при посадке в Беслане, пишет североосетинский новостной Telegram-канал "Сапа 15".

"Неизвестные накануне вечером пытались ослепить лазером в небе пилотов Airbus A319, летевшего из московского Домодедово в аэропорт Владикавказ. В этот момент воздушное судно находилось в трех километрах от аэровокзала в Беслане"

- Telegram-канал "Сапа 15"

К счастью, на полет инцидент не повлиял - посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, однако происшествием сейчас занимается транспортная полиция.

К сожалению, случай с "лазерными шутниками" далеко не единичный - два дня назад в Чечне пытались ослепить зеленым лазером пилотов летевшего из Антальи в Грозный самолета авиакомпании "Аэрофлот", пишет Telegram-канал.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1010 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Armenian Airlines открывает новый авиарейс Ереван-Волгоград-Ереван

Armenian Airlines открывает новый авиарейс Ереван-Волгоград-Ереван

Air Astana с октября снова будет летать в Лондон из Алматы без посадок

Air Astana с октября снова будет летать в Лондон из Алматы без посадок

AZAL приостановил полеты в Израиль

AZAL приостановил полеты в Израиль

Ставрополье участит полеты в Беларусь

Ставрополье участит полеты в Беларусь

Тбилиси и три города Европы объединит прямое авиасообщение

Тбилиси и три города Европы объединит прямое авиасообщение

Тбилиси и Лондон свяжет прямой рейс

Тбилиси и Лондон свяжет прямой рейс

Школьников Северной Осетии будут учить управлять беспилотниками

Школьников Северной Осетии будут учить управлять беспилотниками

Цены на авиабилеты все же будут снижаться

Цены на авиабилеты все же будут снижаться

Самые дешевые авиабилеты: куда россияне слетали летом дешевле 500 рублей

Самые дешевые авиабилеты: куда россияне слетали летом дешевле 500 рублей

Самолет Москва-Кавминводы вынужденно сел в Волгограде

Самолет Москва-Кавминводы вынужденно сел в Волгограде

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы