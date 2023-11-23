Новые прямые рейсы в Махачкалу открывает Red Wings

Российская авиакомпания "Ред вингс" с января-2024 начнет совершать регулярные полеты по более чем десяти направлениям. Четыре из них связаны с Кавказом.

Перевозчик Red Wings с начала нового года начнет выполнять новые регулярные рейсы между российскими регионами, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Их особенность состоит в том, что полеты будут выполняться напрямую, а не через Москву. Пассажиры смогут попасть в нужную точку на отечественных SSJ-100.

Уже первого января отправится воздушное судно из Самары в Махачкалу. Среди рейсов, которые будут запущены в первую неделю января, – Тюмень-Махачкала.

Позже, во второй половине января, запланированы полеты из Саратова в Махачкалу.

В перспективе Red Wings намерен совершать каждую неделю рейсы Омск-Минводы.