Через Ростовскую область пройдет еще одна автодорога

Новая автодорога Тюмень-Краснодар пройдет через Ростовскую область, а значит, Дон ждет новый виток развития, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

К 2030 году по Ростовской области пройдут новые автомагистрали, и название одной из них уже известно, сообщил губернатор области Василий Голубев.

"В ближайшей перспективе, до 2030 года, в Ростовской области появятся новые магистрали, не обновленные, а именно новые, которые станут дополнением тем дорогам, которые сегодня уже существуют. Открою вам секрет, речь идет о строительстве автодороги Тюмень-Краснодар"

- Василий Голубев

Новая магистраль дополнит уже имеющиеся автотрассы Дона, а значит, проходя мимо больших и малых городов, она повлияет на развитие этих территорий, - подчеркнул губернатор, передает "Интерфакс".

Дорога существенно сократит путь от Краснодара до Тюмени – сейчас он составляет около 2,9 тыс км, говорится в сообщении.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что пять крупнейших донских дорожно-строительных компаний организовали картель, чтобы монополизировать ремонтные работы на дорогах Ростовской и Волгоградской областей и Адыгеи: они заключили между собой картельный сговор на 24 млрд рублей, подтвердил арбитражный суд Москвы. Решение о дорожном картеле между шестью крупнейшими подрядчиками приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и завела антимонопольное дело, которое попытались оспорить три компании.