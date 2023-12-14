Дети в поезде Тюмень-Адлер оказались заражены гриппом А

Дети, которых ночью сняли с поезда "Тюмень-Адлер" в Саратове, оказались заражены вирусом гриппа А, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.
"По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определён вирус грипп А. К проведению высокотехнологичных исследований подключены ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, Центральный НИИ эпидемиологии и Всероссийский противочумный институт "Микроб""
- Роспотребнадзор по Саратовской области
Несовершеннолетние дети – 125 человек - в сопровождении взрослых ехали с отдыха из тюменского лагеря "Олимпийская ребячка", они возвращались в ЛНР, но в поезде почувствовали себя плохо. В поезде умерла 12-летняя девочка.
"Было принято решение встретить группу в Балашове, где была остановка поезда, чтобы централизованно доставить всех в инфекционную больницу Саратова и проверить на наличие каких-либо заболеваний и при необходимости оказать помощь"
- губернатор Саратовской области Роман Бусаргин