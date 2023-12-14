Ночной пожар в Батайске унес жизни женщины и двоих детей

Минувшей ночью трое человек погибли при пожаре в частном доме в донском Батайске – огонь унес жизни бабушки и двоих ее внуков.

Минувшей ночью в частном доме в ростовском Батайске вспыхнул пожар – из пятерых его жильцов пожарным удалось спасти только двоих, сообщила в Telegram-канале пресс-служба главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 22:47 (мск) 20 декабря в г. Батайске произошел пожар в частном домовладении на площади 70 кв м. Погибли три человека: женщина 1954 года рождения и двое детей трех и шести лет"

- МЧС России

Пожар, который тушили 36 огнеборцев и 13 спецмашин, был локализован в 23:33 мск. В 23:57 спасатели ликвидировали открытое горение, передает "Интерфакс".

Причина ЧП пока не установлена.