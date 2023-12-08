Пожар в ТЦ Северной Осетии: огонь охватил 900 кв метров

Огонь пылал в одном из ТЦ Северной Осетии на протяжении 5 часов. К утру субботу пожар удалось потушить.

Сегодня ночью в торговом центре в Северной Осетии произошел пожар. Об этом сказано в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Огонь вспыхнул в ТЦ "Башня", которой находится на дороге Назрань – Кантышево, в 00:16 (мск).

"В 2.52 пожарные локализовали пожар на площади 900 квадратных метров. В 5.30 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара пострадавших и погибших нет"

– МЧС региона

В ликвидации пожара участвовали 78 человек, задействовано было 20 единиц техники.