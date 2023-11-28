Пожар и взрывы произошли на НПЗ в Иране

ЧП случилось сегодня на нефтеперерабатывающем заводе в восточной части Ирана. О сильном пожаре, ставшем причиной взрывов, пишут иранские СМИ.

Взрывы потрясли сегодня иранский город Бирдженд, расположенный в остане Южный Хорасан, передают местные СМИ.

Сначала загорелся один резервуар с газовым конденсатом на НПЗ, расположенном в ОЭЗ "Бирдженд". Пожарные смогли оперативно локализовать возгорание, но пламя успело перейти на соседние резервуары. В итоге взорвались три из них.

На самом заводе и в близлежащих районах идет эвакуация.

С огнем борются не только экстренные службы. В тушении участвуют также представители Красного Полумесяца и КСИР.