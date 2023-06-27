Пожар на газовой скважине тушат почти полгода в Казахстане

Газовая скважина горит почти шесть месяцев, и не собирается потухать в Мангистауской области. ЧП на месторождении Южный Каратурун произошло в самом начале лета.

Крупный пожар продолжают тушить на скважине, из которой идет газ, на месторождении "Каратурун Южный", расположенном в Мангистауской области. Обстановку на сегодня на месте ЧП описал аким региона.

По словам Нурлана Ногаева, компания-владелец скважины намерена потушить пожар к Новому году – для этого предпринимаются все нужны меры.

"Пробурены дополнительные скважины, где создали возможность подачи воды и других реагентов для задавки этого пласта, откуда идет газ"

– руководитель области

Экологическая обстановка

Ногаев уточнил, что в данный момент специалисты обнаружили повышенную концентрацию метана у скважины – его содержание в воздухе превышает норму. Но в расположенных неподалеку населенных пунктах воздух чист.

Ногаев заверил, что, когда пожар будет потушен, ущерб, нанесенный экологии, будет компенсирован.

О пожаре

Возгорание началось в ночь на 9 июня. При подъеме бурильного инструмента случился выброс смеси воды с газом, превратившийся в фонтан.