Пожар на нефтяной скважине в Казахстане: вопросом занялись депутаты

Опубликовано: 12:34, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ДЧС Мангистауской области

Почти трехнедельный пожар на скважине на нефтяном месторождении в Мангистауской области может стать поводом для проверки компании-владельца. С таким запросом к правительству обратились депутаты.

Нефтяная скважина горит почти три недели в Мангистауской области - вопрос подняли на заседании мажилиса казахстанские депутаты.

Едил Жанбыршин сообщил, что пожар на месторождении "Каратурун Южный" компании "Бузачи Нефть", начавшийся 9 июня, так и не потушен.

"По имеющейся у нас информации, эта компания не соблюдала закон и не соблюдала техническую безопасность на месторождении"

– Едил Жанбыршин

По словам политика, в целом ситуация на месторождении неблагополучна: зарплаты невысоки, соцобеспечение недостаточно, компания некачественно выполняет обязательства по обеспечению спецодеждой и защитными средствами, служба техбезопасности бездействует.

Депутат подчеркнул, что если местные начинают предъявлять претензии по поводу перечисленных выше проблем, то вместо них берут на работу жителей других регионов.

Более того, обратил внимание Жанбыршин, некоторые из скважин, где ведется добыча, так и не узаконены.

Совместно с еще одним депутатом, Саматом Мусабаевым, они сделали запрос премьер-министру с требованием организовать проверки в частных нефтяных компаниях, по итогам которых, считают народные избранники, месторождения, которые разрабатывались с нарушениями, должны будут вернуться в собственность государства.