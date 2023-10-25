Райский банан: кладезь пользы и счастья

Банан - один из самых распространенных и доступных фруктов в мире. Экзотическое растение возделывается с древних времен и упоминается в Коране. Сладкий и яркий банан называют райским, он даже претендует на звание запретного плода.

Банан - фрукт или ягода?

Банан - это многолетнее травянистое растение, а вовсе не дерево, хотя визуально оно и напоминает пальму. Бананы с ботанической точки зрения - ягоды.

Плод банана может быть длиной от 3 до 40 см, цвет кожуры бывает желтый, зеленый, красный. В мире около 300 сортов съедобных бананов. Плод на 40% состоит из кожуры, на 60% из мякоти. Часть сортов сладкие, десертные, часть - крахмальные, их в некоторых странах используют для приготовления несладких блюд - их жарят, варят, пускают на муку, тушат с мясом. Также в пищу употребляют цветы банана.

Бананы растут в тропических и субтропических регионах - в Юго-Восточной Азии, Австралии, Индии, Латинской Америке, Африке.

Муза, рай и мудрецы - как появилось название?

Слово "банан" взято европейцами из западноафриканских языков волоф и мандинка (banana) или языка ваи (bana).

На латыни банан - Músa, но название не имеет отношения к музам и вдохновению. Согласно одной из версий, оно происходит от арабского слова "мӯз", так арабы именуют бананы. По другой теории банан назван в честь придворного медика римского императора Октавиана Августа - Антония Музы.

Культивируется во всем мире банан райский (Musa paradisiaca), различные его сорта. Этот вид - гибрид, он не встречается в дикой природе. Почему райский? Считается, что Карл Линней дал банану такое название под влиянием знаний верующих мусульман о том, что банан растет в Раю.

Банан в Коране

Банан как райский фрукт упоминается в 56-й суре Корана "Аль-Вакиа" (Событие). Праведников ждет рай, где растет много плодов.

"Они [будут находиться] среди деревьев [зизифуса], лишенных шипов, среди бананов с плодами [висящими] гроздьями, в распростертой тени, среди разлитых вод [текущих непрерывно и никогда не иссякающих] и многочисленных фруктов, которые не кончаются и [всегда] доступны"

56:28-33

В Коране банан обозначен словом "т̣альх̣", в современном арабском языке оно значит "райский банан" и "камеденосная акация".

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Мусульманские ученые-богословы считают, что в 29-м аяте говорится именно о бананах. "Это деревья, плоды которых произрастают гроздьями", - пишет Муджахид.

Ибн Аббас сказал:

"Эти деревья похожи на растущую в земном мире акацию камеденосную, но их плоды слаще меда"

Польза бананов

Бананы - питательные и полезные фрукты. Углеводы из плодов легко усваиваются, что делает бананы отличным источником энергии. Они калорийны: 1 кг содержит около 970 ккал.

В банане содержатся витамины A, В1, В2, В3 (витамин РР), В6, В9, С, Е, также фрукт богат макро- и микроэлементами. В бананах есть калий, кремний, магний, натрий, фосфор, йод, марганец, селен и другие элементы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, бананы богаты протеином и пектином.

Бананы, благодаря наличию в составе ферментов, рекомендованы при язве желудка, язвенных колитах, энтеритах, однако их не стоит есть людям с повышенной кислотностью желудочного сока и диабетом. Бананы полезны при анемии, атеросклерозе, гипертонии, их включают в диетическое питание.

Банан – запретный плод?

Банан - один из райских фруктов, есть также теория о том, что именно банан был запретным плодом в раю. Эта теория появилась в 13 веке. Так, банан называется "яблоком Эдема" в работе "Медицинские афоризмы Моисея", написанной философом и богословом Маймонидом (Муса бин Маймун, или Моисей Египетский) и переведенной Натаном Хамеати. Кроме того, спустя три века ученый и раввин Менахем ди Лонзано утверждал, что в Сирии и Египте общеизвестно, что райское яблоко - это банан.

Подкреплением теории о том, что плодом древа познания был банан, может служить тот факт, что старое латинское название растения Musa sapientium переводится как "банан мудрецов".

Также на звание запретного плода претендуют инжир, гранат, виноград и даже грибы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Идея о том, что запретный плод - яблоко, распространилась из Западной Европы, начиная со времен Раннего Средневековья. На латыни mālum, заимствованное из греческого, - это яблоко, а исконно латинское слово mălum означает зло (от "злой" - malus). Вероятно схожесть этих несвязанных слов и привела к наречению яблока плодом, который вкусили Адам и Ева с древа познания добра и зла.

Интересные факты

Банан - один из древнейших на Земле плодов. Он упоминается в древнеиндийской священной книге Ригведе, которая старше Ветхого Завета.

Бананы в природе опыляют летучие мыши, птицы и мелкие млекопитающие. Все дело в том, что цветение дикорастущих видов начинается ночью либо на рассвете.

Банан считается гипоаллергенным фруктом, поэтому его можно в числе первых продуктов давать младенцам.

Банан неизменно включают в список продуктов, поднимающих настроение: он содержит триптофан, который в организме превращается в серотонин - гормон счастья.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Селекционеры в Австралии вывели сорт банана, по вкусу неотличимый от яблока, он получил название "Голдфингер".

В культуре и искусстве, особенно современном, банан завоевал особую славу:

в 1915 году Чарли Чаплин впервые поскользнулся на банановой кожуре в фильме "У моря";

Энди Уорхол в 1967 году создал культовый банан для обложки дебютного альбома рок-группы Velvet Underground;

банан, приклеенный к стене монтажным скотчем, стал арт-объектом, проданным за $120 тыс в 2019 году. Создатель экспоната “Комедиант” Маурицио Кателлан сделал этот объект символом глупости, парадоксальности и наивности как современного искусства, так и современной публики. Дорогостоящий арт-объект на глазах публики съел другой художник.