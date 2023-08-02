Профессия – режиссер: Лев Кулиджанов

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Как Кулиджанов стал сыном "врагов народа", как поступил, отчислился и снова поступил во ВГИК, как снимал фильмы и руководил Союзом кинематографистов – расскажем в этом материале.

Сын "врагов народа"

Лев Александрович Кулиджанов родился 19 августа 1924 года в Тифлисе в семье партийного работника Александра Николаевича и домохозяйки Екатерины Дмитриевны. В семье Кулиджановых (Кулиджанян) чтили искусство и радовались, что маленький Лева участвует в школьной самодеятельности. Беда пришла в семью в 1937-ом: Александра Николаевича арестовывают, после чего он бесследно исчезает и погибает, а через год арестовывают и осуждают на пять лет мать. Лев мог оказаться в детском доме, но бабушка забрала к себе.

Как Кулиджанов чуть было не умер от туберкулеза

Окончив школу в 1942 году, Лев Кулиджанов поступил в Тбилисский государственный университет на вечернее отделение, чтобы днем работать на Тбилисском инструментальном заводе слесарем и там же пристреливать оружие. Грузия военного времени - это голод, эпидемия сыпного тифа, многочисленные госпиталя, переполненные ранеными. Поработав год на заводе, Лев заболел воспалением легких, которое спровоцировало очаги туберкулеза. Лишь неимоверными усилиями тбилисских врачей Кулиджанов был спасен.

Как Кулиджанов поступил и отчислился из ВГИКа

Поправившийся Кулиджанов начал в свободное время наведываться в актерскую школу при Госкинпроме Грузии, где подружился с будущим режиссером Юрием Ерзинкяном, который свел его со своей сестрой Маро – студенткой сценарного факультета ВГИКа. Во время войны институт был эвакуирован в Алма-Ату, однако Маро предпочла остаться в Тбилиси. Энергичная и темпераментная, она с увлечением стала рассказывать о мире кино и об институте. Покидая в 1943 году Тбилиси (поскольку ВГИК возвращался в столицу), она пообещала Льву выслать необходимые положения и требования для поступления.

В 1944 году Лев Кулиджанов явился в приемную комиссию ВГИКа. Денег у него почти не было, зато был мешок яблок. Маро помогла ему с жильем. Лев поступил во ВГИК с первого раза, но последствия перенесенного туберкулеза вскоре дали о себе знать. Полуголодное существование в неотапливаемом общежитии подорвали и без того слабое здоровье. В итоге Льву пришлось отчислиться и вернуться в Тбилиси.

Казалось, шанс упущен. Но вдруг из ссылки возвращается мать и мотивирует Льва попытать удачу во второй раз. Весной 1948 года он вновь поступает во ВГИК.

Окончив институт в 1955 году, Кулиджанов дебютировал короткометражным фильмом "Дамы" (совместно с Генрихом Оганисяном, по рассказу Чехова). Затем вместе с Яковом Сегелем снял две ленты "Это начиналось так" (1956), посвященный жизни первых целинников, и "Дом, в котором я живу" (1957).

Режиссерский микроскоп Кулиджанова

Авторский почерк Льва Кулиджанова сформировался к 1960-м в картинах "Отчий дом" (1959), "Когда деревья были большими" (1961), "Преступление и наказание" (1969). Его мир - множество судеб самый обычных людей, на первых взгляд рядовых, но рассматриваемых под режиссерским "микроскопом". Изюминка режиссера - точное воссоздание характеров людей, психологии их поведения. Кулиджанов формировал у зрителя интерес к конкретному человеку, его жизни и обстоятельствам. Практически все его фильмы пронизаны невидимой нитью веры и надежды.

Не воспринимая устоявшийся штамп, согласно которому киногерою положено быть самым-самым, Кулиджанов намеренно приземлял своих героев к бытовым сюжетам, отмечая, что жизнь это не прямая дорога к свершениям и неминуемому успеху, а сложная череда событий и эпизодов, в которой не так важно, кто у тебя за спиной или что лежит в кармане, а важно то, что есть внутри тебя. Сам Лев Кулиджанов знал об этом очень хорошо.

Спящий Лев

Деликатный, тонкий и мудрый, он вошел в кинематографическую жизнь как один лучших преподавателей ВГИКа, самых достойных режиссеров и руководителей Союза кинематографистов СССР. Он знал, что не количество, а качество киноработ определяет успех создателя. Кулиджанов более 20 лет руководил Союзом. Его часто противопоставляли предшественнику - эмоциональному, порой взрывному Ивану Александровичу Пырьеву, называя "спящим Львом".