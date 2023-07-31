Профессия - режиссер: 85 лет Роберту Стуруа

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Судьба режиссера Роберта Стуруа, которому сегодня исполняется 85 лет, связана с театром имени Руставели. Туда он пришел сразу после института, в 1980 году стал его худруком и остается на этом посту до сих пор. Расскажем о самых известных спектаклях и любимых драматургах Стуруа, а также о том, какую роль в его жизни сыграл московский театр Et Cetera.

Почему Роберт Стуруа стал театральным режиссером?

Будущий режиссер родился в семье известного художника Роберта Стуруа, ученика Евгения Лансере и Игоря Грабаря. Роберт Стуруа-младший в детстве неплохо рисовал, играл на фортепиано, поступил в музыкальную школу, но проучился в ней только год. Позже режиссер признавался, что ему не хватало терпения, поэтому он "заленился и бросил". Подростком Стуруа увлекся джазом и стал заниматься самостоятельно. "Было время, когда я каждое утро исполнял на рояле что-нибудь из Баха", - рассказывает он.

Еще одним тогдашним увлечением Стуруа было кино - он мечтал о режиссерском факультете ВГИКа.

Моя юность совпала с французской "новой волной", с Федерико Феллини, Паоло Пазолини. И мне хотелось хоть как-то прикоснуться к этим великим именам

- объясняет Стуруа.

Но по совету родителей он поступил на режиссерский факультет Тбилисского театрального института (ныне - Грузинский государственный университет театра и кино имени Шота Руставели), учился в мастерской Михаила Туманишвили, который, в свою очередь, был учеником Георгия Товстоногова. Окончив институт, Стуруа пришел в Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели и там, по собственному признанию, сразу ощутил то, что называют магией сцены.

Театр обладает странным магическим свойством. Если ты туда сунешь нос - оттуда выйти невозможно

- утверждает он. Впервые о молодом режиссере заговорили в 1965 году после спектакля "Сейлемский процесс", поставленного им по пьесе "Суровое испытание" Артура Миллера.

В 1970-х складывается понятие "театр Роберта Стуруа", где два главных автора - Бертольт Брехт с его "эффектом отчуждения" и Уильям Шекспир. "Брехтовский" период в творчестве режиссера начался в 1974 году, когда он поставил спектакль "Кваркаре Тутабери" по пьесе грузинского драматурга Поликарпа Какабадзе и ввел в него сцену из "Карьеры Артуро Уи" немецкого писателя. В следующем году на сцене Театра Руставели появился "Кавказский меловой круг" Брехта, который принес Стуруа международную известность. В 1993 году он вернулся к этому автору и выпустил спектакль "Добрый человек из Сычуани".

В 1979 году Стуруа стал главным режиссером Театра Руставели, а годом позже - художественным руководителем. Его "шекспировский" период начался в 1979-м "Ричардом III", за ним с 1987 по 2000 год последовали "Король Лир", "Макбет", "Двенадцатая ночь" и "Гамлет". Шекспир "заставил меня полюбить театр еще больше", благодаря ему "возможности театра оказались больше, чем я предполагал", отмечает режиссер.

В каких театрах ставил спектакли Стуруа?

В Москве Стуруа начал работать в конце 1980-х: в Театре имени Евгения Вахтангова в 1987 году поставил "Брестский мир" Михаила Шатрова, в котором играли Михаил Ульянов, Василий Лановой, Ирина Купченко, Сергей Маковецкий, а в "Сатириконе" - "Гамлета" (1998) и "Синьора Тодеро - хозяина" Карло Гольдони (2002) с Константином Райкиным в главных ролях. В театре Et Cetera он сделал еще два шекспировских спектакля - "Шейлок" (2000) и "Буря" (2010), а также "Последнюю запись Крэппа" Сэмюэла Беккета (2002), главные роли в которых исполнил Александр Калягин.

Многие спектакли и в Москве, и в Тбилиси режиссер создавал со своими постоянными соавторами - художником Георгием Алекси-Месхишвили и композитором Гией Канчели.

Известен Стуруа и как оперный режиссер. В феврале 1999 года в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась мировая премьера оперы "Видения Иоанна Грозного" Сергея Слонимского. Над этим спектаклем режиссер работал вместе с Мстиславом Ростроповичем. В Большом театре Стуруа поставил "Мазепу" Чайковского, премьера прошла в январе 2004 года.

В начале 1990-х режиссера стали приглашать зарубежные театры. Своего первого "Гамлета" он создал еще в 1992 году на сцене лондонского театра Riverside Studios. Спектакль, главную роль в котором исполнил Алан Рикман, вошел в десятку лучших постановок этой пьесы второй половины ХХ века по версии международного Шекспировского общества. Потом к "Гамлету" Стуруа обращался еще не раз. Это "такая неисчерпаемая пьеса, которую можно ставить всю жизнь заново", а главный герой - "любимый человек - я понимаю все его и муки, и радости, и сложности его существования", говорит он.

В Лондоне режиссер выпустил два спектакля по пьесам Чехова, а Ванесса Редгрейв сыграла Ольгу в "Трех сестрах". В Тель-Авиве он поставил "Короля Лира" и "Тартюфа" Мольера, в Буэнос-Айресе - "Карьеру Артуро Уи" и "Траур к лицу Электре" Юджина О’Нила.

Как Стуруа стал главным режиссером Et Cetera?

В августе 2011 года Стуруа был уволен из Театра Руставели. Согласно официальной версии, "за ксенофобские высказывания", сам он объясняет ситуацию так: "Был приказ министра культуры, а причиной увольнения стал мой конфликт с президентом. Ему не понравились мои высказывания".

Режиссер сразу получил несколько приглашений от московских театров. "Я выбрал Et Cetera, поскольку давно дружен с Александром Калягиным и еще раньше ставил спектакли в его театре", - напоминает Стуруа. С тех пор он главный режиссер Et Cetera, поставивший там "Ничего себе местечко для кормления собак" Тарика Нуи, "Звездного мальчика" Оскара Уайльда, "Комедию ошибок" Шекспира.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К 75-летию художественного руководителя Et Cetera Александра Калягина Стуруа предложил неожиданную трактовку комедии Гоголя под названием "Ревизор. Версия" - молодого Хлестакова в ней сыграл именно Калягин. По словам режиссера, он решил "взять "Шинель" и через призму Акакия Акакиевича раскрыть "Ревизора"". Этот необычный спектакль был отмечен различными наградами, среди которых театральная премия газеты "Московский комсомолец", премия зрительских симпатий "Звезда театрала" и московская премия Союза театральных деятелей России "Гвоздь сезона". "Роберт Стуруа в режиссерской профессии - один из последних могикан. Его философское постижение авторского текста очаровывает, впечатляет, приводит в изумление. Таких режиссеров в мировом театре - единицы", - говорит Калягин.

После того как в конце 2012 года власть в Грузии сменилась, Стуруа вновь стал художественным руководителем Театра Руставели. Труппа Et Cetera показала "Ревизора" в Тбилиси, а "руставелиевцы" побывали в России с ответными гастролями.