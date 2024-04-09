Кларос: еще один храм Аполлона на Эгейском побережье Турции

Храм Аполлона Кларосского был важным местом как в эллинистическую, так и в римскую эпоху, но это святилище намного старше. С его основанием связан миф о прорицательнице Манто, дочери Тиресия - слепого прорицателя из Фив. Расскажем, где находится храм Аполлона Кларосского, когда он был основан, почему был важен и что там посмотреть.

Где находится Кларос?

Кларос расположен в эгейском заливе Кушадасы около современной деревни Ахметбейли в районе провинции Измир, который называется Мендерес. От Измира руины храма Аполлона отделяет расстояние в 54 км, Бодрум находится подальше - примерно в 180 км. Туристы в Кларос чаще всего приезжают из соседнего курорта Кушадасы, который находится в 30 км. Всего в 23 км от Клароса находится один из самых знаменитых древних городов Турции - Эфес.

Когда был основан храм Аполлона Кларосского?

Кларос находился практически на территории ионического города Колофон, который был одним из старейших городов Ионийского союза. Считалось, что Колофон основали сыновья афинского царя Кодра - Дамасихтон и Промет. Точная дата строительства этого храма Аполлона неизвестна, но самые древние найденные свидетельства относятся к XIII веку до н.э. Самые ранние упоминания о Кларосе содержатся в "Гомеровских гимнах", написанных в VI-VII веках до н. э. В те времена святилище уже было известным местом поклонения Аполлону Кларосскому.

Портовым городом около Клароса был Нотион (Нотиум или Нотий), отношения с Колофоном у которого были напряженные. Города объединились лишь в III веке до н. э., а к Нотиону впоследствии даже перешло имя Колофона.

После образования римской провинции Азия в 133 г. до н. э. слава оракула в Кларосе уже почти достигла уровня оракула в Дельфах и Дидимах. Ранее считалось, что храм Аполлона перестал функционировать примерно в IV веке н.э., но открытия последних лет позволяют заключить, что это место использовалось до VII века.

Чем знаменит Кларос?

Кларос, наряду с Дидимами, был одним из двух крупнейших пророческих центров на западе полуострова Малой Азии в греко-римский период. В Кларосе находился храм Аполлона с оракулом, к которому приезжали люди из разных уголков Средиземноморья. Одним из самых известных пророчеств Кларосского оракула было истолкование сна Александра Македонского о переносе Смирны на склон горы Пагос.

Последний этап раскопок на территории Клароса продолжается с 2020 года. Ранее считалось, что древнейшие находки на территории храма относятся к X веку до н.э. Первые исследования на этой территории в 1886 году проводил немецкий археолог Карл Шухардт, обнаруживший город Колофон, а первые открытия, связанные с храмом, были сделаны в начале прошлого века археологом Теодором Макриди.

Что посмотреть в Колофоне и окрестностях?

Большая часть руин, сохранившихся в Кларосе, относится к III веку до н.э. Но при этом на археологической площадке Клароса воссоздана реалистичная модель эллинистического храма Аполлона и его алтаря, которые предшествовали римским строениям.

Кларос занимает не очень большую площадь, посмотреть там можно все за 40-50 минут. Кроме колонн, статуй Аполлона, Лето и Артемиды высотой 7 метров, а также разрушенных стен, есть пруд с черепашками. Посещение бесплатное, площадка открыта каждый день с 9 утра до 7 вечера.

От Нотиона, расположенного на побережье в паре километров от Клароса, сохранились фрагменты руин городских стен, храма Афины, театра и агоры, но в плохом состоянии. Неподалеку есть пляж, где можно искупаться, и речка, где обычно проводят время рыбаки.